Settimana Nazionale della Protezione Civile: due eventi a Nonantola

Dal 13 al 19 ottobre è in programma la Settimana Nazionale della Protezione Civile con eventi, iniziative e manifestazioni. L’obiettivo è fornire una conoscenza dettagliata del Sistema e affrontare il tema della condivisione delle politiche tra le autorità di Protezione Civile. Inoltre si darà spazio alla diffusione della cultura e delle buone pratiche e si parlerà dell’importante partecipazione attiva dei cittadini.

A Nonantola venerdì 11 ottobre è prevista la serata di presentazione delle attività della Protezione Civile. L’appuntamento si svolgerà al Teatro Troisi alle ore 20 30. Durante la serata verrà illustrato il lavoro dei volontari durante le varie calamità, ricordando l’intervento durante il sisma del 2012 che colpì duramente la provincia di Modena. Inoltre particolare attenzione sarà riservata nel descrivere le operazioni annuali, come il monitoraggio e il presidio lungo il Panaro durante gli stati di allerta.

Nella Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali, designata nel 2009 dall’ONU, a Nonantola è in programma l’evento “Porte Aperte”. Domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle ore 17, all’interno del piazzale della sede operativa in via Maestra di Redù 62/B sarà possibile visionare i mezzi e le attrezzature delle associazioni e assistere ad alcune simulazioni degli interventi.

Gli appuntamenti sono patrocinati dal Comune di Nonantola e dalla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile, e organizzati da O.R.M. Operatori Radio Modena e Anpas Croce Blu Nonantola.