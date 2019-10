Entro la fine di novembre a Sanguineda di Vergato ripristinato il tratto della strada comunale a rischio frana

Gli abitanti di Sanguineda, frazione del Comune di Vergato, possono tirare un sospiro di sollievo: è infatti prevista entro la fine di novembre la conclusione dei lavori dell’unica arteria stradale che permette l’accesso alle abitazioni, colpita nel novembre 2018 da un movimento franoso che ne ha minacciato la stabilità.

Grazie ad un finanziamento di centomila euro messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia regionale di Protezione Civile, infatti, i tecnici comunali si sono subito messi al lavoro per un ripristino a tempo di record. Nonostante il periodo estivo e i tempi dettati dalle procedure di affidamento, già a settembre la ditta incaricata ha intrapreso le operazioni.

Il tratto di strada interessato è di una ventina di metri: per sostenerlo è stata già realizzata una palificata in cemento armato, a monte e ai piedi della strada, volta a bloccare il suo cedimento.

Non solo: per intervenire sulle cause del movimento franoso, riconducibili quasi sempre ad una non corretta canalizzazione delle acque, è stato progettato un diverso e più efficace deflusso delle stesse attraverso canali predisposti ad hoc. Va infatti considerato che la natura argillosa del terreno lo porta più facilmente a franare se le acque vengono trattenute troppo a lungo e lo permeano.

Il percorso avrà anche un nuovo manto stradale con una soletta di cemento armato che collegherà l’intero tratto, e saranno previsti anche gli interventi accessori necessari quale una nuova segnaletica orizzontale, nuovi guard-rail.

Per consentire il completamento dei lavori la strada rimarrà chiusa dalle 8 alle 17 fino alla conclusione delle operazioni.

«Ringraziamo la Regione che tramite la Protezione Civile ha messo a disposizione le risorse per risolvere questa situazione” commenta Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato. “Se avessimo lasciato peggiorare la frana, ci saremmo trovati di fronte a famiglie isolate: per tanti infatti questa strada è l’unica via di accesso al centro abitato. La viabilità e le strade sono uno dei punti salienti del nostro programma, insieme ai nostri uffici ci impegneremo al massimo su questo tema».