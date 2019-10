Hogs Under 16: domenica arrivano i Dolphins Ancona

Seconda giornata di campionato nazionale Under 16 per i Civiemme Hogs Reggio Emilia che sul terreno di casa incontreranno i Dolphins Ancona.

I ragazzi guidati da coach Modena saranno i primi avversari per i dorici che iniziano il campionato in trasferta.

Dopo il debutto contro i White Tiger molto è stato il lavoro svolto ad allenamento per sistemare i tanti errori di gioco visti sia in attacco che in difesa, anche se indubbiamente la vittoria di domenica scorsa è stata importante per il superamento della fase a gironi.

I runninback Giustini e Kolombi saranno chiamati a bissare quanto di buono già messo in mostra contro i toscani. Contro i dorici la partita sarà certamente più impegnativa dato il roster più ampio e la preparazione che da anni i Dolphins hanno nel settore giovanile. L’appuntamento per tutti i tifosi è domenica alle 14 sulla campo di via Luthuli per sostenere i giovanissimi granata in questa seconda giornata di campionato.