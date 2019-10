Lunedì 14 ottobre prima iniziativa spilambertese per Ottobre Rosa

Lunedì 14 ottobre, alle 14, prima iniziativa spilambertese in occasione dell’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. Al Circolo Centro Cittadino in via Tacchini nell’ambito della rassegna “I Lunedì della Salute“ promossa da Casa della Salute Nicolaus Machella e circolo centro cittadino, incontro dal titolo “La dieta contro i tumori: tra realtà e falsi miti”. Relatori: Dr.ssa S.Midili Dietista Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione AUSL di Modena. Alle 16 al termine dell’incontro “Camminata della salute in ROSA“ assieme al gruppo MuoviSpilla, con partenza alle 16.15 dalla stazione M9 Carabinieri e rientro alla stazione M9 ore 16.45.