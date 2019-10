Mercoledì commissione “servizi alla persona”, parlerà di affidi e minori

È stata convocata per mercoledì 16 ottobre, dal Presidente Andrea Boni, a partire dalle ore 18,30 presso la sala consiliare di via Pretorio 18, la nuova seduta della Commissione Consiliare “Servizi alla Persona” che, come tutte le commissioni, è aperta alla partecipazione del pubblico.

Tema della Commissione sarà “Informazioni sulla tutela dei diritti dei minori in affido”, a cui prenderanno parte Maria Cristina Plessi, Dirigente delle Politiche Sociali in capo all’Unione dei Comuni, assieme alla Responsabile del Servizio Minori Marina Frigieri.

Vista la grande risonanza mediatica che il tema “affidi” relativamente ai minori ha avuto in questi mesi, la Commissione è stata convocata alla presenza delle responsabili per illustrare le modalità operative del servizio in capo all’Unione dei Comuni, per fugare ogni dubbio e rispondere alle domande dei consiglieri.

L’accesso, come spettatori, alla seduta della Commissione è aperto a tutti