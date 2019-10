Modena Rugby 1965, il programma del week end

Saranno ancora i campionati giovanili a prendersi la scena del week end ovale. Le prime partite del fine settimana sono in programma domani pomeriggio, con il Modena Rugby Under 14 impegnato a Collegarola alle 16 nel derby col Rugby Carpi e alle 17 con Pieve.

Domenica primo torneo stagionale per il minirugby biancoverdeblù, che sarà a Milano con una squadra per categoria (dall’Under 6all’Under 12) per giocare il torneo del Biscione, organizzato dal Cus Milano. Un altro gruppo di bambini del minirugby sarà invece a Formigine, protagonisti di un concentramento organizzato dagli Highlanders.

Doppio impegno anche per il Modena Under 16, che alle 11 sarà a Carpi con l’Elite nella seconda gara del girone territoriale e allo stesso orario con la Regionale sfiderà a Collegarola il Viadana. Gli ultimi a scendere in campo saranno i ragazzi del Giacobazzi Modena Under 18: sia l’Elite sia la Regionale affronteranno alle 13.30 i Lyons, l’Elite a Piacenza e la Regionale a Collegarola.

Ultima domenica prima del via del campionato per la Prima squadra di coach Rovina, che ieri ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Federazione che, in seguito al ripescaggio in serie A del Civitavecchia, il girone 2 di serie B resterà a 11 squadre.

Under 18 (girone Elite), 2° turno: Rugby Parma-Medicei, Perugia-Cavalieri Prato Sesto, Rugby Lyons-Giacobazzi Modena, Livorno-Amatori Valorugby, Rugby Colorno-Romagna.

Classifica: Cavalieri Prato Sesto, Amatori Valorugby, Rugby Parma, Giacobazzi Modena 5, Medicei 4, Livorno, Perugia, Romagna, Lyons, Colorno 0.