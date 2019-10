Reggio Emilia: due corrieri di stupefacenti arrestati dalla Polizia alla stazione Alta Velocità

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, nel corso di servizi di prevenzione dei reati in genere, nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre, ha anticipato l’arrivo in città di oltre tre chili di marijuana intercettando ed arrestando, alla Stazione Alta Velocità, due corrieri di stupefacente.

Gli uomini della Squadra Mobile, in particolare, nei servizi di repressione e prevenzione dei reati in genere consumati in area stazione ha controllato, provenienti dal treno di Roma, due giovani che, con fare sospetto, scendevano dal treno con uno zaino ed uno scatolone. Il controllo permetteva di rinvenire, occultati con litri di profumo per impedire di sentirne l’odore, oltre tre chili di sostanza stupefacente tipo marijuana.

I due giovani C.O., 24 anni e K.A., 27 anni, entrambi nati in Nigeria, di cui uno con precedenti specifici, venivano tratti in arresto e associati presso le locali camere di sicurezza per il processo per direttissima.

Si tratta dell’ennesimo arresto operato da personale in borghese di corrieri di stupefacente che utilizzavano il treno per trasportare la droga. Negli ultimi due anni, in otto distinte operazioni, sono stati sequestrati oltre 27 kg di marijuana, 2 kg di hashish, oltre mezzo kg di cocaina e una cinquantina di grammi di eroina, oltre a denaro contante. Quattordici le persone arrestate.