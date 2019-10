Sassuolo: iscrizione ai nidi d’infanzia fino al 30 ottobre

A partire da lunedì 14 ottobre e fino a mercoledì 30 ottobre sarà possibile presentare domanda di ammissione ai Nidi d’Infanzia e al Centro Bambini e Famiglie “La Trottola” per l’anno scolastico 2019/2020 (con inizio della frequenza dei bambini da gennaio 2020 ).

Le domande potranno essere presentate presso il Servizio Istruzione (via Rocca,22) o anche on-line sul sito del Comune di Sassuolo.

Possono presentare la domanda per i nidi d’infanzia i genitori dei bambini nati negli anni 2017 -2018- 2019 e per il centro Bambini e Famiglie “La Trottola” i genitori dei bambini nati negli anni 2017 – 2018.

Maggiori e più dettagliate informazioni circa i criteri e i tempi di pubblicazione delle graduatorie di ammissione, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, gli importi delle rette, ecc. telefonare a Paola Vandelli 0536/880776

Le strutture comunali sono: Nido Parco,Spazio Bambino (via Padova) – Nido San Carlo e Centro “La Trottola” (via S. Marco) – Nido S. Agostino (via Udine).

Le strutture private convenzionate con il comune sono: Babygiò (via Cavallotti 132) – Cipì (via Castelfidardo), Girotondo (via Montanara 124) – Folletti (via Milazzo 113) – Sole e Luna (via Mazzini 170).