Nuvoloso per nubi stratificate con rasserenamenti nelle ore centrali. Foschie e banchi di nebbia al mattino nelle zone a ridosso del Po in rapido dissolvimento. Temperature: minime in sensibile aumento comprese tra 13 e 17 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento intorno a 21/22 gradi. Venti: deboli di direzione variabile in pianura, deboli-moderati sud- occidentali sui rilievi.Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)