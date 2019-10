Syusy Bladi al 2° incontro dedicato al turismo nella Terra dei Castelli

Sarà Syusy Bladi la protagonista del secondo di una serie di incontri sui temi del turismo organizzati dall’Unione Terre di Castelli e da Lapam, Confcommercio, Cna e Confersercenti e che andrà in scena lunedì 14, alle 20.30, presso la Biblioteca comunale AURIS di Vignola, in via S. Francesco 165.