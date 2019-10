Gp Giappone, vince Bottas, secondo Vettel

Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto il Gran premio del Giappone, 17/a prova del mondiale di Formula 1. A Suzuka, il finlandese ha preceduto Sebastian Vettel su Ferrari, che era partito dalla pole position, e il compagno di squadra Lewis Hamilton. La Mercedes vince il mondiale costruttori 2019, il sesto consecutivo per il team.

La Scuderia Ferrari Mission Winnow ha raccolto un secondo posto con Sebastian Vettel e la sesta posizione con Charles Leclerc, penalizzato da un incidente alla prima curva con Max Verstappen. Il monegasco è stato infatti costretto a rimontare dall’ultima posizione.

La gara. La situazione per entrambi i piloti si è complicata al via: Sebastian ha avuto un’esitazione allo spegnersi dei semafori e si è visto scavalcare da Valtteri Bottas, mentre Charles ha fatto pattinare le ruote scattando lentamente. Bottas si è infilato in curva 1 davanti a tutti seguito da Vettel, Leclerc e Max Verstappen. Proprio nella parte centrale della curva il monegasco e l’olandese della Red Bull sono venuti a contatto e Charles è stato costretto ai box per delle riparazioni rientrando in pista in ultima posizione.

Lottatori. Vettel non è riuscito a contrastare Bottas, poi vincitore della corsa, ma nel finale si è difeso in maniera sontuosa dagli attacchi di Lewis Hamilton portando a casa il secondo posto. Charles è invece riuscito a risalire fino alla sesta posizione, il massimo ottenibile considerato il tempo perso all’inizio. Prossimo appuntamento fra due settimane in Messico.