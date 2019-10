A Casa Corsini gli eventi del Festivald ella Cultura Tecnica

La Provincia di Modena aderisce per la seconda volta al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico.

Si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di numerose iniziative – in programma dal 17 ottobre al 18 dicembre – utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

Fiorano Modenese aderisce con iniziative ospitate a Casa Corsini, in collaborazione con l’Associazione Lumen, con laboratori gratuiti di STEAM Education al Fablab Junior, il primo in Emilia-Romagna, che vertono su: robotica, coding, tinkering, logica computazionale, scienze naturali, ingegno e creatività. Giovedì 17 ottobre è in programma ‘Zobot, viaggio spaziale’ rivolto a bambini da 6 8 anni e martedì 22 ottobre, per ragazzi da 6 a 13 anni, ‘Slime bava di zombie’ sarà l’oggetto di una attività in preparazione dell’imminente Halloween.

Ogni mercoledì sera, con ingresso gratuito, dalle 21 alle 23.30, per gli adulti c’è ‘Open Fablab’, laboratorio che dispone di strumentazioni come macchine per la stampa 3D e taglio laser, attrezzature digitali e manuali, per lo sviluppo di nuovi progetti da realizzare insieme a makers, artisti, tecnici e semplici appassionati di informatica, robotica, innovazione e tecnologia.

Lunedì 21 ottobre dalle ore 21 alle ore 23, a pochi giorni dal Linux Day 2019, Casa Corsini dedica una serata a Linux e al software libero, con Giordano Lanzi, per conoscere la nascita, su quanti e quali dispositivi è installato, come possiamo provarlo sul pc, le differenze con gli altri sistemi operativi (chi vuole provare le varie versioni del sistema, deve portare un pc e chiavetta USB da 8 giga.

Per partecipare la prenotazione è obbligatori a lumenassociazione@gmail.com.