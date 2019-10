Mercoledì 16 ottobre temporanee deviazioni dei bus 14 – 21 – 89 – 94 in direzione periferia per lavori in via Sant’Isaia

Mercoledì 16 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, per consentire l’effettuazione di lavori urgenti ad un manufatto fognario, non sarà transitabile la corsia preferenziale di via Sant’Isaia in direzione via Andrea Costa. Le linee di bus 14 – 21 – 89 – 94, nella sola direzione periferia, saranno deviate sul percorso provvisorio via Lame, via Riva di Reno, via San Felice e viale Vicini. In direzione centro le linee transiteranno sui percorsi regolari.

Tutte le deviazioni, le fermate temporaneamente soppresse e quelle attive sul percorso alternativo per ogni linea sono consultabili in allegato e sul sito www.tper.it in homepage.