Football Americano, Italia vs Svizzera: Caccialupi e Rossi e il grande sogno azzurro

Il 6 ottobre a Vienna, a pochi secondi dalla fine della partita Austria-Italia una spettacolare ricezione, ha regalato all’Italia la possibilità di giocarsi domenica 20 ottobre alle ore 15 al Vigorelli di Milano contro la Svizzera la possibilità di tornare nell’elìte continentale: in palio c’è un posto tra le prime quattro d’Europa e la possibilità di giocarsi il titolo nel 2020.

L’accesso alla Final Four continentale consentirebbe all’Italia non solo di tornare a respirare i profumi inebrianti che una semifinale europea può dare, ma anche di garantirsi un posto di rilievo per le competizioni future, stimolando ulteriormente il lavoro del coaching staff per il futuro.

Dopo l’impresa di Vienna il Blue Team partirà questa volta da favorito, e la pressione per il conseguimento del risultato è almeno triplicata.

Pressione che pesa certamente sulle spalle di due reggiani targati Hogs: Daniele Rossi defensive coordinator e Giovanni Caccialupi cornerback classe ’91.

Un giocatore quindi esperto grazie al settore giovanile reggiano che con il lavoro nelle scuole e con il vivaio continua a sfornare talenti che passano dalle giovanili ad essere titolari nel team senior e in nazionale.

Ottimo lavoro per una squadra che dopo più di trent’anni di presenza sul territorio può finalmente vantarsi di avere una “casa”. E’ infatti lieta notizia che finalmente gli Hogs avranno una loro sede con campo, spogliatoi e uffici in via Mogadiscio.