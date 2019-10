Marazzi ridisegna lo spazio londinese in St. John Street nel cuore del design district

Marazzi, leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica, ridisegna il suo showroom londinese, inaugurato nel 2017 nel cuore di Clerkenwell, per la presentazione delle nuove lastre extra large della collezione Grande e delle soluzioni The Top, pensate per piani cucina, tavoli, top bagno ed elementi d’arredo.

Il nuovo progetto dello spazio di oltre 300 mq utilizza le grandi lastre in gres come elemento costruttivo delle pareti, delle quinte, delle librerie, della reception e dell’angolo cucina della showroom, mostrando le potenzialità infinite dei nuovi materiali.

All’ingresso, spicca la superficie lucida e il sorprendente effetto handmade delle piastrelle Zellige della nuovissima collezione “Crogiolo”, la ricerca di Marazzi sull’artigianato industriale che riscopre la bellezza della ceramica autentica, colorata, decorata, frutto dell’incontro tra sapere artigianale e tecnologia industriale.

I piani dell’area cucina che arreda il nuovo spazio sono completamente realizzati con le lastre Grande Marble Look Elegant Black della nuova linea The Top, grandi lastre in gres porcellanato contraddistinte da superfici matt, satinate e lucide di estrema raffinatezza destinate alla progettazione di top, backsplash, tavoli, ante e infinite opzioni di arredo tailor made per spazi residenziali e commerciali.

Lo showroom di Londra rappresenta per Marazzi un importante punto di supporto e di co-working con clienti, rivenditori, architetti e designer sia attraverso la presentazione di soluzioni innovative e di grande qualità sia estetica che tecnologica sia con l’organizzazione di eventi, talks e incontri mirati sui temi di maggiore interesse per il mondo del progetto.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio, il 17 ottobre, lo spazio Marazzi ha ospitato infatti due “Design Talks”, organizzati in collaborazione con la rivista The Plan, sul tema della progettazione degli spazi di vita quotidiana e di lavoro, tenuto da Stephanie Woodward, Partner e Capo delle Divisione di Interior Design presso Cushman & Wakefield e sull’economia circolare nella progettazione su vasta scala curato invece da Giovanni Iasevoli, Capo e Fondatore di GI Development Consulting.

Gruppo Marazzi, presente in più di 140 Paesi, è universalmente riconosciuto come sinonimo di ceramica di alta qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Marazzi fu fondata nel 1935 nel distretto di Sassuolo (Modena), polo di fama internazionale per la produzione di piastrelle di ceramica. Si devono a Marazzi le principali innovazioni tecnologiche, di processo e di design che hanno reso il distretto un punto di riferimento per l’intero mondo della ceramica. Marazzi fa parte di Mohawk Industries, Inc. il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York.