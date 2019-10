Vignola: 55enne trovato in possesso di bici rubare, denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Vignola hanno rinvenuto, presso un’abitazione di un 55enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, 8 biciclette, 5 delle quali sono risultate oggetto di furto. Per le altre tre sono in corso accertamenti. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.