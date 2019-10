Esce di strada con l’auto che si ribalta, anziano ferito a San Lazzaro

Incidente stradale questa mattina intorno alle 10.30 a San Lazzaro di Savena, sulla via Emilia nei pressi del ponte sull’Idice. Per cause ancora da appurare, un’autovettura ha sbandato ed è finita fuori strada ribaltandosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede di via Ferrarese con una squadra per incidenti stradali. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario ed estratto l’anziano conducente rimasto incastrato nel veicolo. La persona è stata poi affidata al 118 per le cure sanitarie. Sul posto oltre a 115 e 118 anche la Polizia locale.