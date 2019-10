I Vigili del fuoco di Bologna a “Viva! Settimana della rianimazione cardiopolmonare”

Nella giornata di sabato i vigili del fuoco di Bologna hanno partecipato alla Campagna “Viva! – Settimana della rianimazione cardiopolmonare”. La manifestazione si è tenuta a Bologna in via Rizzoli. Dalle nove del mattino fino alle ore 16 i vigili del fuoco – presenti con uno stand e diversi mezzi d’intervento – hanno mostrato a cittadini interessati diversi tipi di manovre da effettuare in caso di trauma e di perdita di coscienza. La Campagna è stata promossa dalla Italian Resuscitation Council.