Il 25 ottobre a Carpi un workshop gratuito per le aziende del Distretto

Per il progetto Carpi Fashion System, così come per le aziende del Distretto di Carpi che esso sostiene, quello dell’innovazione è da sempre un tema fondamentale, perché anche il mondo del tessile non è esente da notevoli cambiamenti e passi avanti dal punto di vista tecnologico: per restare competitivi, dunque, e proporre un prodotto che, realizzato coniugando saper fare artigianale e tecnologia, sia appetibile sui mercati internazionali, il tema dell’aggiornamento diventa sempre più uno tra gli aspetti fondamentali.

A questo proposito, Prisma Tech è un’azienda che, da 25 anni, si propone come partner tecnologico delle industrie, con soluzioni innovative che supportano lo sviluppo dei processi industriali in ambito Industria 4.0. Per questo venerdì 25 ottobre il personale di Prisma Tech terrà, un workshop gratuito, dedicato agli operatori delle aziende del Carpi Fashion System e realizzato in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe, che si terrà a Carpi, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Baracca sul mare, sede di Daniela Dallavalle, al civico 9 di viale Fleming.

Tema dell’incontro, la progettazione di capi 3D in maniera facile e veloce attraverso il software per il design Clo!

Grazie al corso sarà possibile sviluppare le proprie conoscenze sulle funzionalità di questa

tecnologia: una volta ricevuta effettuata l’iscrizione, agli interessati saranno inviate le istruzioni per l’installazione del software e il materiale necessario.

Il giorno del workshop è consigliato di portare il proprio PC personale, con il software e il materiale debitamente installati.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme alla Camera di Commercio di Modena e al Comune di Carpi, che ha goduto sin dalla sua nascita del determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it e la pagina Facebook CFS Carpi Fashion System.