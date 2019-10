Tennis: Campionato Nazionale A1 maschile, vittoria casalinga per lo Sporting

Esordio casalingo positivo per la squadra maschile di A1 dello Sporting. Contro la corazzata TC Italia di Forte dei Marmi, domenica scorsa, il sodalizio sassolese ha confezionato un risultato che ha il sapore di una rivincita dopo l’amara trasferta siciliana della prima giornata.

Gli atleti dello Sporting, contro i terraioli toscani, sul bolltex di casa notoriamente ostico per tutti, hanno dato prova di orgoglio vincendo 5 a 1 un incontro che, sulla carta, poteva concludersi in maniera molto diversa, e relegando all’ultimo posto della classifica i toscani facendo così un passo in avanti in classifica, avvicinandosi proprio al TC Match Ball Siracusa che ha ottenuto un pareggio contro il TC Crema.

La situazione di classifica vede così TC Crema e TC Match Ball Siracusa appaiati e 4 punti in testa alla classifica, ad una lunghezza lo Sporting con 3 punti e fanalino di coda il TC Italia a zero punti.

Il prossimo turno di calendario, previsto per domenica 27, vedrà lo Sporting impegnato in trasferta proprio contro i terraioli del TC Crema di Paolo Lorenzi nr.120 ATP, ma con la viva speranza di racimolare atri punti importantissimi per la classifica.

Per la cronaca ecco i risultati degli incontri di domenica: Trusend batte Della Tommasina 63 62; Vianello batte Furlanetto 64 62; Napolitano batte Donati nd; Mazzoli batte Gomar Monio 76 75; Napolitano/Leonardi battono Trusendi/Furlanetto 63 63 e Mazzoli/Vianello battono De Muro/Gomar Monio 63 64.