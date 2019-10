I veicoli moderni sono dotati di vari sistemi, che ne garantiscono il funzionamento e la sicurezza. Tra questi, i freni sono senz’altro uno degli elementi più importanti per ogni automobile. Un’avaria all’impianto frenante non è solo motivo di contravvenzione, ma un vero e proprio rischio per la sicurezza propria e degli altri automobilisti.

L’impianto frenante di un veicolo è composto da alcune parti comuni facilmente riconoscibili: pedale del freno, dischi dei freni, pinze dei freni, tamburi, serbatoio del fluido operativo, oltre ai cilindri principali e secondari. Tutti questi meccanismi servono a trasmettere la forza di frenata, impressa dal conducente sul pedale del freno, fino a raggiungere la ruota per farla rallentare fino a fermarla.

Quali sono i problemi più comuni con l’impianto frenante?

L’efficienza di frenata peggiora col tempo, soprattutto perché il fluido operativo tende a perdere le sue qualità tecniche e quindi va cambiato a intervalli regolari.

I pistoni si possono bloccare. Per evitare o risolvere questo problema, bisogna sostituire gli spinotti dei pistoni, oppure lubrificarli.

Molte parti dell’impianto frenante sono soggette ad attrito, a volte anche con carichi pesanti.

L’attrito porta a usura per abrasione di pastiglie, ganasce, tamburi e dischi. In questi casi, bisogna sostituire le parti usurate. Tutto sull’impianto frenante è disponibile su Autopezzistore.it.

Le pinze dei freni si possono bloccare. Per risolvere questo problema bisogna sostituire gli spinotti delle pinze, oppure lubrificarli.

Per avere un veicolo in condizioni perfette, è fondamentale continuare a monitorare l’impianto frenante. Bisogna effettuare regolari interventi di manutenzione e di intervenire a riparare eventuali guasti immediatamente. Per intervenire sull’impianto frenante è meglio rivolgersi a una officina specializzata.

