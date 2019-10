Domenica mattina torna l’ora solare

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre (sabato e domenica prossimi) torna in vigore l’ora solare. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro (dalle 3.00 alle 2.00). L’ora solare rimarrà in vigore fino al prossimo 29 marzo 2020 quando rientrerà in vigore l’ora legale. Potrebbe però essere l’ultima volta: come noto il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione UE di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, ma ha chiesto di spostare la data di entrata in vigore del nuovo regime dal 2019 al 2021.