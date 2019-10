Inaugurata a Vado la sede dell’associazione “Piccolo Mondo Antico”

Sabato 19 ottobre è stata inaugurata alla presenza del sindaco Bruno Pasquini la sede dell’Associazione “Piccolo Mondo Antico” in via Musolesi 23 a Vado di Monzuno. L’idea di “Piccolo Mondo Antico” nasce nel 2011 a Sasso Marconi: inizialmente si tratta di un banchetto per il riuso, per gli hobbisti, una sorta di mercatino itinerante dedicato alla creatività.

Negli anni è maturata la necessità di avere uno spazio e di consolidare questo attività tramite un’assocazione. A quel punto l’obiettivo che ci si è dati non è più stato solo quello dei mercatini, ma quello dell’integrazione, della socializzazione, della comunicazione e della condivisione attraverso diversi progetti sul territorio. Per esempio laboratori tenuti da creativi, gruppi di lettura, incontri con gli autori, recupero di giochi del passato per i bambini. Dopo il successo di Sasso Marconi l’associazione ha dunque aperto una sede a Vado di Monzuno che si propone anche di diventare un punto di informazione turistica, grazie ai volantini e ai programmi delle iniziative che riguardano sia la vicina Sasso Marconi sia i comuni dell’Unione dell’Appennino bolognese. Le sale ospitano anche un mercatino di prodotti artigianali.

I primi laboratori sono già partiti, si è cominciato con il corso di cucito mentre a breve sono previsti un corso di fumetto e uno di inglese per bambini dai 3 ai 10 anni.