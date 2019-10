Modifiche alla circolazione e sosta in viale Gramsci, da venerdì 1 a domenica 3 novembre

Si svolgeranno da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre compreso i lavori di sistemazione della nuova rete idrica e relativi allacci, da parte di Hera, in via Gramsci, nella parte delimitata dalle intersezioni con via Braida e via San Francesco. Per consentire il regolare e veloce svolgimento dei lavori in sicurezza, con l’Ordinanza n°191 del 25 ottobre a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso, nei tre giorni di interventi verrà modificata sia la circolazione che la sosta in tutta l’area.

In particolare, dalle ore 08,30 di venerdì 1 Novembre alle ore 19 di domenica 3 Novembre, e comunque fino a fine lavori, saranno in vigore alcune modifiche nelle seguenti strade:

1° fase di lavoro via Braida intersezione con Via Gramsci:

Via Braida chiusa alla circolazione veicolare all’intersezione con Via Gramsci per la lunghezza del cantiere eccetto mezzi di cantiere e residenti; Via Gramsci corsia direzione Nord-Sud chiusa alla circolazione veicolare dall’intersezione con Via Pascoli fino a Via Braida per i mezzi provenienti da Nord eccetto mezzi di cantiere e residenti; Obbligo di svolta a destra da Via Braida in Via Gramsci e obbligo di svolta a sinistra da Via Braida in Via San Francesco eccetto mezzi di cantiere; Obbligo di svolta a sinistra da Via Gramsci in Via Pascoli eccetto mezzi di cantiere e residenti.

2° fase di lavori via San Francesco intersezione con Via Gramsci:

Via San Francesco chiusa alla circolazione veicolare dall’intersezione con Via Prampolini fino a Via Gramsci eccetto mezzi di cantiere e residenti; obbligo di svolta a destra da Via San Francesco in Via Prampolini eccetto mezzi di cantiere, diretti alle attività commerciali e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di strada interessato dai lavori; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Prampolini nel tratto compreso tra Via San Francesco per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei BUS; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Turati nel tratto compreso tra Via Prampolini per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei bus; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Gramsci nel tratto compreso tra Via Turati per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei bus; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Matteotti nel tratto compreso tra Via De Amicis per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei bus.

Durante le fasi di lavoro sarà sempre assicurato il transito pedonale nell’area interessata dall’intervento.