Auto in fiamme nella notte a Correggio

Poco dopo le 2.30 di oggi – 27 ottobre – i carabinieri della stazione di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in via Saccani a Budrio di Correggio, dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme. Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha distrutto il veicolo, gli operanti hanno accertato che le fiamme, avevano interessato un’autovettura Peugeot 207 di un 31enne tunisino abitante in paese, parcheggiata sotto casa poco prima dal fratello 25enne che l’aveva in uso. Sulle esatte causa sono in corso gli accertamenti.