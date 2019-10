arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro storico di Modena

La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino ucraino di 32 anni, destinatario di una misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena il 5 ottobre 2019.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli agenti – transitando in via Sant’Eufemia – hanno notato un soggetto a piedi che alla vista della Volante si è dato a precipitosa fuga, abbandonando in strada alcuni utensili. Gli operatori si sono, pertanto, posti all’inseguimento dello straniero che una volta raggiunta via Emilia Centro e piazza Matteotti si è diretto verso via Taglio per ritornare nuovamente in piazza Matteotti.

Mentre uno degli agenti ha cercato di anticipare le mosse del fuggitivo a bordo dell’auto di servizio, l’altro per non rischiare di perdere le sue tracce ha inforcato una bicicletta presa in prestito da un cittadino e lo ha raggiunto in piazza Grande, dove l’ucraino per non farsi prendere ha tentato di frapporre fra sé e l’operatore di Polizia sedie e tavolini che ha trovato a portata di mano. Nonostante l’agilità e la spregiudicatezza del 32enne, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo in via dello Zono all’altezza di via Mondatora.

È stato quindi accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso appunto che lo straniero era gravato da una misura cautelare in carcere disposta dal G.I.P. quale aggravamento di una precedente misura degli arresti domiciliari in quanto resosi responsabile del reato di evasione. Il 32enne, che risulta indagato per reati contro il patrimonio e per ricettazione, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.