Controllato in stazione a Bologna, ovulatore nigeriano finisce in carcere dopo aver espulso quasi un etto e mezzo di droga

Controllato in stazione a Bologna, ovulatore nigeriano finisce in carcere dopo aver...

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale hanno proceduto all’arresto di un cittadino nigeriano di 26 anni, responsabile del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. In particolare, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata dall’atteggiamento del giovane, visto scendere da un treno in arrivo da Firenze, che alla loro vista ha tentato di uscire velocemente dalla Stazione Ferroviaria. Il ragazzo è stato quindi fermato ed accompagnato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti, che davano esito negativo.

Poiché, tuttavia lo straniero ha continuato a manifestare segni di nervosismo sempre più evidenti accompagnati anche da una palese ed abbondante sudorazione e da iniziali dolori addominali, gli Agenti hanno deciso, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, di condurlo in ospedale per effettuare un esame radiologico, che ha dato esito positivo, evidenziando la presenza all’interno dello stomaco di numerosi corpi estranei: 13 ovuli termosaldati, 8 contenenti circa 90 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e 5 contenenti circa 55 grammi di eroina, che il suddetto ha espulso nelle ore successive, per poi essere dimesso dall’ospedale ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.