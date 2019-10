La magia di “Pollicino” dà il via alla rassegna di spettacoli per famiglie al Teatro Troisi di Nonantola

La magia di “Pollicino” dà il via alla rassegna di spettacoli per...

Il teatro offre emozioni e momenti magici a tutti, grandi e piccoli spettatori. Giovedì 31 ottobre alle ore 18.00 inizia la rassegna del Teatro Troisi di Nonantola dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Sono sei gli spettacoli proposti e il primo titolo è “Pollicino”, della compagnia Accademia Perduta – Romagna Teatri.

Pollicino

Lo spettacolo di Marcello Chiarenza e con la regia di Gianni Bissaca, vede in scena l’attore Claudio Casadio, con le musiche origianli di Beppe Turletti.

“Come fate a dormire? Sarà la paura, ma io non ci riesco”, dice Pollicino ai fratelli maggiori. Il protagonista della vicenda è piccolo, il più piccolo, ma la sua paura, grande, non lo annichilisce. Ciò che, al contrario, lo rende vincitore di fronte alle avversità della vita è la curiosità ed il suo coraggioso desiderio di conoscere la realtà. Pollicino non fa ritorno a casa sua e non si perde: il suo viaggio continua.

Lo spettacolo è agito da un attore-narratore che vive e racconta la vicenda, evocandola e rapportandosi, a volte direttamente, al pubblico. La narrazione ed il rapporto con gli spettatori sono ironici, comici, a tratti di stile popolaresco, con frequenti parentesi dialettali in un dialogo scanzonato dalle cadenze romagnole. Gli oggetti di scena e la scrittura dello spazio offrono un esempio di “teatro di narrazione con oggetti”, caratteristico della storica collaborazione fra Claudio Casadio e Marcello Chiarenza.

Lo spettacolo ha vinto il Festival Momix di Kingersheim (Francia, 2007) e il Biglietto d’oro AGIS-ETI (2008).

Informazioni

Prezzi: 7 € per gli adulti, 5 € per i bambini fino a 12 anni, 4 € dal secondo bambino in poi. E’ ancora possibile abbonarsi a tutta la rassegna o a soli 3 spettacoli a scelta.

Per i biglietti e gli abbonamenti si può inviare una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it o telefonare in biglietteria tutti i martedì e i sabati dalle 16 alle 19 allo 059 896535. Negli stessi orari è possibile recarsi direttamente in biglietteria. Acquisti online su www.vivaticket.com