La sanità a portata di clic: domani incontro Cisl su fascicolo sanitario elettronico

Che cos’è il fascicolo sanitario elettronico, a cosa serve, come si usa.

Se ne parla domani – martedì 29 ottobre – in un incontro informativo promosso a Modena dal sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale. L’iniziativa si svolge alle 9.30 presso l’auditorium Romano Artioli (palazzo Europa, lato via Rainusso).

La presentazione è a cura di personale dell’Azienda Usl di Modena e i partecipanti possono attivare il proprio fascicolo sanitario elettronico, se ancora non lo possiedono (è sufficiente avere un documento di identità e un indirizzo e-mail personale).

Ricordiamo che il fascicolo sanitario elettronico (fse) è una raccolta di documentazione sanitaria disponibile su Internet in forma protetta e riservata, vale a dire consultabile solo attraverso l’utilizzo di credenziali personali. Nel tempo, costituisce la storia clinica di una persona. Il~fse non consente solo di avere un archivio della propria storia sanitaria personale, ma anche di accedere ad altri servizi on line senza inserire ulteriori credenziali.