Spacciava carbone per cocaina, arrestato a Bologna dai Carabinieri

Aveva con sé degli ovuli di polvere scura che proponeva come cocaina nera, recentemente comparsa sul mercato e ricercata perché ritenuta in grado di sfuggire ai cani delle unità cinofile. Lo spacciatore avrebbe truffato i suoi stessi clienti, perché gli ovuli contenevano in realtà polvere di carbone vegetale mescolata a zucchero. A scoprirlo i carabinieri di Bologna che ieri, nei pressi del parco della Montagnola, hanno bloccato ed arresto di un 26enne nigeriano, con precedenti. Il giovane ha tentato di sfuggire al controllo e ha anche colpito a calci e pugni i militari del nucleo radiomobile, prima di essere bloccato e perquisito. Addosso aveva 85 grammi di marijuana e circa 5 grammi di polvere nera, confezionata in ovuli. Le analisi hanno rivelato che questi ultimi non avevano alcun principio attivo riconducibile a sostanze stupefacenti. Il 26enne è stato arrestato per il possesso della marijuana e per resistenza a pubblico ufficiale.

(immagine d’archivio)