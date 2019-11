Tecnici al lavoro per il completo ripristino della strada Tabina-Prunarolo minacciata da una frana

Sono in corso i lavori di consolidamento della strada comunale che, a Vergato, conduce dalla strada statale Porrettana in località Tabina alla frazione di Prunarolo. In prossimità del bivio per Vedegheto, infatti, la parete rocciosa aveva mostrato nei mesi scorsi segni di cedimento, con distacco di materiale riversatosi poi sulla carreggiata. Senza contare la presenza di un blocco di notevole dimensioni (4mx4m) in gran parte distaccato dalla parete retrostante e poggiato su altri blocchi che mostrano fratture e di un’altra roccia, di circa dieci metri, fratturata e sporgente verso la carreggiata.

Gli interventi dovrebbero durare 90 giorni: da un lato si propongono di rimuovere situazioni di pericolo immediato rappresentate dal movimento roccioso, dall’altro hanno lo scopo di ricostruire il necessario equilibrio idrogeologico per scongiurare in futuro ulteriori cedimenti della parete rocciosa.

Pertanto si procederà alla pulizia del bosco deteriorato e alla sua riqualificazione mediante il taglio selettivo delle piante morte, presenti lungo la parete rocciosa interessata dai distacchi, alla pulizia e a alla rimozione delle parti di parete rocciosa interessata e alla applicazione di tecnologie volte al contenimento di eventuali ulteriori distacchi tramite una rete metallica. Sarà inoltre predisposto un muro in pietra, per il contenimento di eventuali ulteriori distacchi e a protezione della carreggiata. Si procederà infine a ripristinare la pavimentazione stradale e la segnaletica orizzontale e verticale, compresi i guard rail in acciaio. È inoltre previsto un sistema di regimazione delle acque piovane tramite il ripristino o la sostituzione di pozzetti, condotte e griglie.

L’area non è nuova purtroppo a questi fenomeni: già 4 anni fa c’era stata una frana, e per questo motivo già dallo scorso marzo, in seguito ad un sopralluogo da parte dei tecnici dell’Unione dell’Appennino e del Comune, era stato segnalato il punto di dissesto con relativa regolamentazione del traffico, che in quel tratto consentiva il passaggio di una sola autovettura.

L’intervento è stato resto possibile grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, in particolare dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po del Volano, che ha risposto all’appello del comune assegnando un contributo di 80 mila euro per la messa in sicurezza dell’area.

«Abbiamo dato priorità a questo intervento» spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri «dal momento che la strada è fondamentale perché è la via d’accesso principale sia alla frazione di Prunarolo sia a diversi insediamenti sparsi abitati lungo il versante montuoso. In caso di interruzione gli abitanti sarebbero costretti ad un giro piuttosto tortuoso per raggiungere sia Vergato che Bologna, e non è certo così che si combatte lo spopolamento della montagna».

Le zone rurali del versante infatti, come buona parte delle zone montane dell’Appennino bolognese, sono interessate da un calo demografico che però innesta una spirale negativa, perché più le persone si allontanano più degrada l’equilibrio idrogeologico.