NOBiogas Reggio Emilia, lunedì 4 in Consiglio Comunale

Giovedì 31 Ottobre si è tenuta un’assemblea plenaria nella sala civica di Gavassa, riempita con oltre 100 persone, per fare il punto della situazione sul controverso e contestato progetto di biometano che pare stia arrivando alle battute finali del processo autorizzativo. Tanti interventi e spunti dove è stato ribadito che nonostante la netta chiusura data dall’amministrazione la vertenza proseguirà anche su altri canali, siano essi politici, istituzionali, legali e con nuove iniziative pubbliche.

Il Coordinamento Provinciale dei Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia invita la cittadinanza lunedì 4 novembre, dalle ore 16, sotto al Municipio in Piazza Prampolini poi in Sala del Tricolore, per assistere al Consiglio Comunale dove prima verrà discussa e votata la richiesta di istruttoria pubblica avanzata al consiglio e subito dopo le delibere urbanistiche che se approvate renderebbero il progetto immediatamente esecutivo.