In tre, con il volto coperto, poco prima delle 2 della scorsa notte hanno tentato di manomettere lo sportello Atm dell’ufficio postale di via Bonfiglioli ad Anzola Emilia, probabilmente per far esplodere gli sportelli bancomat e impossessarsi del denaro. Il colpo però non è andato a segno: i tre hanno infatti desistito dal loro intento col sopraggiungere dei Carabinieri, giunti sul posto.