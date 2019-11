Col Forum U.T.E. a Mantova per visitare Palazzo Te e la mostra “Giulio Romano – Arte e Desiderio”

Col Forum U.T.E. a Mantova per visitare Palazzo Te e la mostra...

L’Associazione Culturale FORUM U.T.E. di Sassuolo ricorda che per le rassegne “Grandi Mostre e Antichi Ducati” sono aperte le prenotazioni per la gita di domenica 17 novembre a Mantova per visitare i meraviglioso Palazzo Te e e l’appassionante mostra a tema erotico “Giulio Romano – Arte e Desiderio”.

La mostra indaga la relazione tra immagini erotiche del mondo classico e invenzioni figurative prodotte nella prima metà del Cinquecento in Italia. Concentrandosi sulla produzione di Giulio Romano, il percorso espositivo evidenzia la capillare diffusione di un vasto repertorio di immagini erotiche nella cultura artistica cinquecentesca e svela le influenze esistenti tra cultura alta e cultura bassa nella produzione di tali immagini.

A seguire navigazione in battello sui Laghi di Mantova con pranzo a bordo, compreso nella quota, poi trasferimento alla straordinaria Abbazia di Polirone per una visita, oltre che all’Abbazia, alla mostra il Cinquecento a Polirone.

Partenze:

da Sassuolo, piazzale Risorgimento, ore 7.00

da Modena, piazzale della Motorizzazione Civile, ore 7.20

Programma:

Arrivo a Mantova verso le ore 9.30, con ingresso e visita guidata a Palazzo Te e alla mostra alle ore 10.00. Al termine, verso le ore 12.00, imbarco sul battello e navigazione sui laghi di Mantova con pranzo a bordo (compreso nella quota).

Intorno alle ore 15.30, ingresso e visita guidata alla Abbazia di Polirone e alla mostra Il Cinquecento a Polirone. Alle 17.30, partenza con sosta a Bagnolo San Vito alla celebre Pasticceria Antoniazzi con possibilità di degustazione e acquisto dei suoi famosissimi prodotti (degustazione a discrezione dei singoli partecipanti, non compresa nella quota) poi rientro a Modena per le ore 19.30 circa e a Sassuolo per le ore 19.45 circa.

Le visite guidate alla collezione e alla mostra saranno condotte da Luca Silingardi-

Quota di partecipazione: € 115,00.