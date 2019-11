Formula 1, negli Usa vince Bottas. Hamilton campione del mondo per la...

Valtteri Bottas (Mercedes) ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesima prova della stagione 2019 del campionato mondiale di Formula Uno mentre, per la sesta volta, Lewis Hamilton (Mercedes) si laurea matematicamente campione del mondo. 3° Verstappen (Red Bull). Quarto posto per Leclerc (Ferrari) mentre Vettel si ritira all’ottavo giro per la rottura di una sospensione.