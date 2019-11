In Hera a Bologna il convegno sullo scopo più profondo delle imprese

Il primo a parlare sarà Federico Buffa. Non certo un imprenditore, ma sicuramente uno che – nel raccontare le imprese sportive più importanti – è capace di portare in luce il significato più ampio che esse rappresentano, cioè lo scopo più profondo che esse hanno permesso di raggiungere. Un messaggio, questo, che oggi tocca da vicino anche le aziende: non di solo profitto, infatti, vivono le imprese del nostro tempo, ma anche e soprattutto del significato più ampio che giustifica la loro esistenza e le loro vittorie sul campo.

Ed è proprio per fare luce su questi temi che giovedì 7 novembre il Gruppo Hera ospiterà presso la propria sede bolognese il convegno dal titolo “Alla ricerca del purpose. Il senso delle organizzazioni tra aspettative degli stakeholder, macro-trends e implicazioni sul business”. Parte integrante delle attività di HerAcademy, la Corporate University del Gruppo, l’evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca internazionale e dell’università, che assieme ai vertici della multiutility si alterneranno per approfondire i tanti aspetti di un tema attorno al quale si gioca il futuro delle aziende, chiamate a creare valore non soltanto per gli azionisti ma per tutti i loro stakeholder.

Dopo il monologo di Federico Buffa, i lavori del convegno saranno aperti dal saluto del Presidente Esecutivo del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano, che è anche Presidente del Comitato di Coordinamento di HerAcademy. L’illustrazione del background paper del convegno spetterà quindi al prof. Luca Solari, dell’Università degli studi di Milano, che toccherà i tanti aspetti in cui si articola l’importanza del purpose per le imprese di oggi e di domani. Seguirà l’intervento di Lara Gilmore, Presidente di Food For Soul, che interverrà per raccontare l’esperienza di un’associazione fondata assieme allo chef Massimo Bottura per combattere lo spreco alimentare nell’interesse dell’inclusione sociale. Ampio spazio, inoltre, all’illustrazione del progetto Macrotrends 2019: Enrico Sassoon, Direttore Responsabile di Harvard Business Review Italia, e il prof. Mark Esposito, della Harvard University, faranno il punto sui temi al centro di questo periodo di grandi trasformazioni e, in particolare, sul senso strategico di questo orientamento delle imprese al purpose. Alla successiva tavola rotonda, moderata dallo stesso Sassoon, parteciperanno infine Enrico Loccioni – Presidente Loccioni, Raoul Romoli Venturi – Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Ferrero, Giovanni Sandri – Managing Director di BlackRock Italia e Stefano Venier – Amministratore Delegato Gruppo Hera.

