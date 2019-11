Sabato 9 novembre alle 9.30 nella Sala Consiglio – Cesare Masina del Quartiere Navile in via di Saliceto 3/20, il Sindaco Virginio Merola conferirà il Nettuno d’Oro a Adriana Lodi, ex assessore del Comune di Bologna e Parlamentare, che ideò e realizzò a Bologna nel 1969 il primo nido comunale italiano, il nido Patini, in via Saliceto al Quartiere Bolognina.

Si legge nella motivazione ufficiale: “Nell’affrontare il problema della carenza di asili nido si pone l’obiettivo di creare a Bologna servizi comunali diversi dal modello dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), che per legge aveva la competenza sugli asili. Pensava a servizi sociali per l’infanzia di tipo nuovo, con più personale qualificato, in grado di sostenere le donne lavoratrici, ma che prestassero attenzione al bambino e al suo sviluppo psicofisico”.

Ad aprire la cerimonia sarà il Sindaco Virginio Merola, seguirà la prolusione di Maurizio Fabbri, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” – Università di Bologna. La vicesindaco Marilena Pillati leggerà le motivazioni ufficiali del conferimento. Dopo la consegna dell’onorificenza, chiuderà la cerimonia l’intervento di Adriana Lodi.

Per l’occasione sarà proiettato un estratto del documentario “Bambini si diventa – Gli anni che contano” di Cristiano Governa e Riccardo Marchesini (Produzioni Giostra Film).

Dopo la cerimonia di consegna del Nettuno d’Oro ad Adriana Lodi, nella sede dell’adiacente nido Patini verrà inaugurata la Mostra fotografica itinerante “Cinquant’anni di nido e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna”. La mostra racconta la storia dei servizi educativi 0-3 di Bologna insieme a quella di una città che ha sempre guardato all’infanzia con attenzione e capacità di cura. Testi e immagini ripropongono alcuni dei molti passaggi che hanno portato l’Amministrazione comunale a costruire una fitta rete di opportunità di crescita rivolte ai bambini piccoli, alle famiglie e all’intera comunità.

La mostra attraverserà tutta la città facendo tappa in altri 10 luoghi dedicati al’’infanzia.

La consegna del Nettuno d’Oro ad Adriana Lodi apre dunque le celebrazioni per i 50 anni dall’inaugurazione del primo nido d’infanzia comunale e per i 30 anni dall’apertura dei primi centri per bambini e famiglie.

Il 9 novembre 1969 nasce a Bologna, nel quartiere Bolognina, il primo asilo nido comunale per volontà del Sindaco Guido Fanti e dell’Assessore ai Servizi Sociali Adriana Lodi. La struttura è donata alla città dall’industriale Aldo Patini e viene intitolata ai suoi genitori, Carolina e Giuseppe Patini, che hanno vissuto per lungo tempo nel quartiere. Il nido viene costruito su un terreno di proprietà del Comune di Bologna nella sede dell’ex circolo ricreativo dell’azienda tramviaria di via Saliceto.

Nel 1989 con Grosso Tasso e Zucchero Filato inizia l’esperienza dei centri per bambini e famiglie, servizi integrativi a supporto della funzione genitoriale e dell’esperienza di cura e di educazione dei bambini piccoli.

In occasione di questi importanti compleanni, 50 e 30 anni, il Comune di Bologna attraverso un ricco cartellone di iniziative di festa, mostre, momenti di studio e riflessione, offre alla città un’occasione unica per ripercorrere le tappe fondamentali della memoria collettiva dei servizi per l’infanzia cittadini, i principali traguardi raggiunti e i progetti realizzati.

Sul sito web dell’Istituzione Educazione e Scuola il programma completo delle iniziative.

Il Nettuno d’Oro è un premio conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, istituzioni e associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.