Scandiano, lavori per realizzazione di nuovo tratto di rete gas in via dell’Abate

Scandiano, lavori per realizzazione di nuovo tratto di rete gas in via...

Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di rete gas interesseranno la zona di via dell’Abate a Scandiano. Da martedì 5 novembre, dalle ore 8.30, a venerdì 8 novembre alle ore 18, saranno adottati provvedimenti di limitazione al transito con restringimento della sede stradale mediante istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, in via dell’Abate, in corrispondenza del parcheggio delle scuole elementari San Francesco.

Non avverrà alcuna interruzione nell’erogazione del gas alle utenze.