Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16 a San Giovanni in Persiceto località Tivoli, all’incrocio tra via Cassola e via Mezzo. Due i veicoli coinvolti, un furgone e un’auto. Nella collisione è rimasto danneggiato anche un palo della corrente elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco da San Giovanni in Persiceto e dal distaccamento di Zola Predosa. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia Municipale.