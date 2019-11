Non solo limitazioni alla plastica usa e getta: il Comune di Vergato pone l’attenzione sul corretto uso degli oli esausti per il 2020

A partire dal 2020 chi presenterà un’istanza o una comunicazione per organizzare una fiera o un evento a Vergato dovrà prima attestare di fare a meno di plastica usa e getta. Lo ha stabilito la giunta comunale lo scorso 29 ottobre. Non solo: l’amministrazione porrà attenzione ai controlli sul corretto uso e smaltimento degli oli esausti.

È stata così accolta una mozione presentata dalla minoranza consiliare, che chiedeva all’amministrazione di aderire alla campagna “plastic free challenge” del ministero dell’Ambiente volta a porre attenzione al rispetto ambientale, al ciclo dei rifiuti, alla sensibilizzazione dei cittadini, vietando i prodotti mono-uso in plastica in occasione di eventi pubblici e condizionando il rilascio del patrocinio alle iniziative coerenti con questi principi.

L’amministrazione ha aderito a questa proposta traducendo in maniera operativa il divieto: e cioè si è stabilito che tra il 2020 e il 2022 per presentare al SUAP istanze per manifestazioni temporanee, sarà necessario un impegno formale al rispetto della normativa europea sul divieto di prodotti in plastica monouso.

Tale impegno sarà indispensabile anche per ottenere il bollino verde triennale, una semplificazione prevista dal SUAP dell’Unione in caso di manifestazioni ricorrenti, che ogni anno si svolgono nella stessa sede e con le medesime modalità. Chi organizza eventi di questo tipo, infatti, può chiedere al SUAP l’attribuzione del “Bollino verde”, facendo rinvio alla documentazione già presente nell’archivio informatico dello Sportello, senza più dover presentare la pratica burocratica completa, ma solo alcuni atti.

Inoltre si lavorerà per incentivare l’utilizzo del modulo Cosea Ambiente (recentemente entrata a far parte del Gruppo Hera) per agevolare la raccolta differenziata nelle manifestazioni più grandi e per imporre maggiori controlli sul corretto smaltimento degli oli da cucina esausti.

Il sindaco Giuseppe Argentieri spiega che «Per noi non è un problema approvare una mozione dell’opposizione, quando la riteniamo coerente con i nostri principi. Avevamo infatti apprezzato l’idea di diversi enti locali di anticipare di un anno il divieto europeo di uso di plastica usa e getta, e abbiamo colto l’occasione per farlo. Non solo: anche l’olio utilizzato in occasione di sagre deve essere smaltito correttamente, se non vogliamo inquinare l’ambiente, e su questi temi ci impegniamo a migliorare i controlli».