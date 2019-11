Pronto intervento Hera in via XXI aprile, temporaneamente sospeso il telecontrollo delle preferenziali in via Andrea Costa e via Saragozza

Sono in corso dalla mattinata di ieri, lunedì 4 novembre i lavori di scavo a cura di Hera necessari a riparare un tratto della rete fognaria in via Zannoni all’intersezione con via XXI Aprile 1945, pertanto è stato necessario chiudere al transito veicolare via XXI Aprile 1945 in entrambi i sensi di marcia da via Turati a via Melloni.

Per agevolare la viabilità il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che sospende dalle 10 del 4 novembre fino alla fine dei lavori il telecontrollo delle corsie riservate di via Saragozza (tra via De Coubertin e viale Aldini in direzione centro città) e di via Andrea Costa (tra viale Vicini e la rotonda Bernardini in direzione periferia). Si stima che la fine dei lavori avvenga nella serata di venerdì 8 novembre, salvo maltempo.

Tutte le informazioni sulle modifiche ad orari e percorsi dei bus sono disponibili sul sito Tper.