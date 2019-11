Torna nel weekend “Formigine Dolce Europa” con il dolce mattone da record

Torna in centro storico “Formigine Dolce Europa”, l’appuntamento con il meglio della tradizione gastronomica locale organizzato dalla Pro Loco di Formigine con il patrocinio del Comune, che quest’anno taglia il traguardo della dodicesima edizione. L’evento avrà luogo sabato 9 e domenica 10 novembre dalle ore 8.30, orario di apertura degli stand gastronomici, fino alle 19.30: tra i prodotti anche l’immancabile gnocco fritto e la novità dei tortellini da asporto. Protagonista della manifestazione come sempre il dolce mattone da record, il più lungo d’Italia, che quest’anno raggiungerà i 38.5 metri: il dolce verrà tagliato domenica a partire dalle ore 10.00 alla presenza del Sindaco Maria Costi.

Tante le iniziative di intrattenimento dedicate ai più piccoli durante il weekend: sabato pomeriggio a partire dalle 15.00 giochi e bolle di sapone con la presenza di un pagliaccio seguiti alle 17.00 dal teatro dei burattini, mentre domenica 10 sarà presente per tutto il giorno il trenino panoramico su ruote. Sabato 9 alle ore 15.30 l’evento ospiterà la tradizionale gara tra sfogline, per l’incoronazione del miglior rezdor o della migliore rezdora del territorio: giudice della competizione sarà Simonetta Garelli, chef di fama internazionale con oltre 30 anni di esperienza. La sfida è aperta a tutti i non professionisti, senza limiti di età, portando il proprio mattarello da casa. A bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni sarà dedicato invece Kitchen Kids, il laboratorio di pasticceria dove imparare a preparare biscotti che si terrà domenica alle ore 15.00. Per informazioni sugli eventi è possibile rivolgersi al numero 339/2543483.