Gli appuntamenti di Mirandola nel week end (8/10 novembre)

Il premio Oscar l’ha meritato per gli effetti speciali, ma in tema di Luna è quello che forse meglio identifica la rassegna “I volti della Luna”, realizzata con la collaborazione dell’ufficio Cultura del Comune. Si tratta di ”The First man”, film che celebra la storia di Neil Armstrong, primo uomo a mettere Piede sul satellite della terra – la Luna appunto – e che verrà proiettato venerdì 8 novembre presso l’Auditorium, Rita Levi Montalcini a Mirandola (via 29 Maggio, n.4).

Diretto da Damien Chazelle ed interpretato da Ryan Gosling, racconta la storia della missione dell’Apollo 11 e degli uomini che riuscirono nella straordinaria impresa. Il film con ingresso libero e gratuito avrà inizio alle ore 21.00. Per informazioni culture@comune.mirandola.mo.it.

CORSO DI BIRDWATCHING APERTO A TUTTI PRESSO LA STAZIONE ORNITOLOGICA MODENESE “IL PETTAZZURRO”

Proseguono le attività del S. O. M. Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”. Sabato 9 novembre, presso la sede della stazione in via Montirone 3, in località Confine di Mortizzuolo (Mirandola), si terrà un corso di birdwatching su “Gli uccelli passeriformi Chiavi di riconoscimento”, curato da Giuseppe Rossi, ornitologo e censore AsEOR. Il corso – che ha il patrocinio del Comune di Mirandola – avrà inizio alle ore 15.00 ed è aperto a tutti. Per informazioni su costi e prenotazioni som@cisniar.it o 335525675.

COMMEDIA DIALETTALE: “AL CAMPANI IN SONAN MAI PAR GNINTA”

“Al campani in sonan mai par gninta”. È questo il titolo della commedia dialettale in tre atti che andrà in scena domenica 10 novembre, presso il palafeste “Cherubino Comini”, (ex nuovo centro anziani), di via Dorando Pietri 13 in zona piscine a Mirandola. A salire sul palcoscenico, per la regia di Marco Gavioli, sarà il gruppo teatrale A.N.S.P.I – Cividale “Il Borghetto”. Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Mirandola e del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Ingresso a 10 euro con prevendita presso la Tabaccheria del Viale, giovedì 7 e venerdì 8 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, sabato 9 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30.