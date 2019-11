Le Loggette ed ex bar dei Tigli di Formigine, si esplora il mercato per assegnare in concessione gli spazi

Sono due gli spazi comunali nel pieno centro di Formigine per cui l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato. Per i locali denominati “Le Loggette”, di piazza Calcagnini, e per l’ex “bar dei tigli”, entrambi di proprietà dell’amministrazione, è pubblicato fino al 29 novembre l’avviso suddetto, al fine di predisporre una procedura pubblica per l’assegnazione in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti.

Lo scopo della consultazione è investigare l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali operatori interessati, soluzioni tecniche e condizioni economiche. In seguito a questa procedura sarà poi svolta regolare gara d’appalto per l’affidamento del servizio in concessione. Gli operatori economici e i privati interessati potranno fare pervenire la loro documentazione entro le 12.00 del 29 novembre a mezzo PEC (area3@cert.comune.formigine.mo.it). “L’amministrazione ha deciso di coinvolgere i privati interessati e destinare due spazi in pieno centro di Formigine a nuovi pubblici esercizi – afferma Corrado Bizzini, assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo – perché il centro storico è il cuore pulsante della nostra comunità, con un fitto calendario di eventi e opportunità la cui funzione rivitalizzante per la nostra piazza può essere ben integrata da nuovi esercizi stabili”.