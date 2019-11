San Polo d’Enza, casalinga incensurata borseggia ottantenne al supermercato

Approfittando dell’età della vittima, tale da ostacolarne la difesa, ha derubato un’ottantenne impossessandosi del suo portafoglio contenente documenti personali e oltre 100 euro in contanti che l’uomo aveva posato nei pressi della cassa mentre era intento a imbustare la spesa. A documentare le fasi del furto messo i atto da una casalinga del paese all’interno del supermercato Conad di San Polo d’Enza, le telecamere dello stesso negozio che, visionate dai carabinieri di Sam Polo d’Enza, hanno permesso ai militari di risalire alla ladra. La donna, raggiunta a casa, è stata trovata ancora in possesso del portafoglio.

Con l’accusa di furto aggravato i militari della stazione di San Polo d’Enza hanno arrestato una casalinga 40enne del paese che, al termine delle formalità di rito, non sussistendo motivi di esigenze cautelari, è stata rimessa in libertà. Il portafoglio completo dei documenti e del danaro custodito è stato recuperato dai carabinieri e restituito al derubato.

E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 10.00 quando i carabinieri, su richiesta del responsabile del supermercato, sono intervenuti presso il Conad di via San Matteo a San Polo d’Enza, poiché, solo alcuni minuti prima, era stato perpetrato il furto di un portafoglio ai danni di un 80enne del paese. Nell’immediatezza i carabinieri prendevano visione a video delle immagini del sistema di video-sorveglianza del supermercato riconoscendo, senza ombra di dubbio, in una casalinga 40enne del paese l’autrice del furto. Dalle immagini in questione, successivamente acquisite dagli operanti, si aveva modo di verificare che la donna, approfittando del fatto che la vittima avesse dimenticato il proprio portafogli sulla mensola posta di fronte alle casse, se ne era impossessato occultandolo all’interno del proprio giubbino. Visionati i filmati i militari si portavano presso l’abitazione della 40enne che, messa di fronte alle proprie responsabilità, spontaneamente consegnava, il portafoglio dell’80enne.