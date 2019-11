Torna a Vezzano il banchetto della lega italiana fibrosi cistica

Domenica 10 novembre 2019, a Vezzano sul Crostolo torna la Fiera di San Martino ed anche in questa edizione non mancherà il banchetto, ricco di originali creazioni natalizie, create a mano dalla squadra di volontari LIFC Emilia, a favore della lotta alla fibrosi cistica.

Un appuntamento ormai fisso, per gli habitué della Fiera di San Martino, quello con il banchetto benefico contro la fibrosi cistica, diventato negli anni una vera attrazione della Fiera.

Una bancarella colorata e ricca di oggetti natalizi, creati a mano, che scalda il cuore proposti al pubblico attraverso, i sorrisi e la passione delle volontarie Loredana, Luisa, Romana, Simona e non solo.

Loredana è una volontaria LIFC Emilia. La sua storia è uguale a quella di tante mamme che lottano ogni giorno per sconfiggere la malattia genetica del figlio, e da più di 10 anni coinvolge tutta la sua famiglia. Dapprima nella produzione di oggetti natalizi fatti in casa e poi nella vendita attraverso il banchetto di raccolta fondi per l’Associazione.

La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. L’Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica organizzazione di volontariato che favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica, affianca questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.