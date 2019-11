Asta benefica con le maglie dei grandi dello sport, sabato a Quattro Castella

Sabato, 9 novembre 2019, torna a grande richiesta l’Asta benefica, a favore di Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, che metterà in palio cimeli, maglie e divise degli atleti sportivi, beniamini del pubblico. L’evento avrà luogo in località Salvarano a Quattro Castella, presso il Parco Montebello, via Fosse Ardeatine 1, a partire dalle 20,30.

L’asta sarà preceduta da una cena conviviale dove verranno serviti i piatti della tradizione. La cena tradizionale ha un costo di 35,00 euro, quota agevolata per i bimbi sotto i 12 anni a 12,00 euro. Per info e prenotazioni a: 3926704837 – segreteria@fibrosicisticaemilia.it

L’asta, frutto di una raccolta di maglie e cimeli presso i grandi dello sport, che per l’occasione si sono messi in campo con grande solidarietà, è finalizzata a raccogliere fondi destinati alla ricerca oltre che alla cura ed assistenza di chi è affetto da Fibrosi Cistica. La serata seguirà le modalità di ogni grande asta, con tanto di battitore che annuncia, descrive e aggiudica il ricco bottino di maglie e cimeli sportivi al migliore offerente.

La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, la più diffusa tra quelle di origine genetica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia I portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè 1 persona ogni 25. L’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica al fine di raggiungere ogni persona malata e garantire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita.

Scegli l’emozione di una maglia di un grande dello sport, donerai un respiro in più ai malati di fibrosi cistica.

Sabato 9 novembre 2019

Ore 20,30 cena Tradizionale con Asta benefica a favore di LIFC Emilia

Per info e prenotazioni a: 3926704837 – segreteria@fibrosicisticaemilia.it