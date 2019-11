Il Comune di Sassuolo è entrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Dopo un lungo lavoro preparatorio, ieri, 6 novembre 2019 il Comune di Sassuolo è entrato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). L’ANPR è un importante progetto d’innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il miglioramento dei servizi offerti.

La banca dati centralizzata consentirà di superare la frammentazione delle Anagrafi comunali e dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e renderà attuabili nuovi importanti servizi digitali.

I vantaggi per i cittadini saranno visibili man mano che tutti i Comuni entreranno a far parte della base dati unica, gestita dal Ministero dell’Interno attraverso la collaborazione con Sogei S.p.A., controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad oggi, i Comuni italiani subentrati in ANPR sono 4123.

Quando tutti i comuni avranno effettuato il subentro nell’anagrafe nazionale, il cittadino non dovrà più preoccuparsi di comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza, in quanto le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini. Una maggiore semplificazione e uniformità delle procedure di variazione permetterà ai cittadini di non avere più la necessità di recarsi allo sportello. Già oggi i cittadini dei Comuni entrati in Anpr possono fruire di alcuni importanti vantaggi, quali la richiesta di certificati anagrafici in tutti i Comuni che sono in Anpr, cambio di residenza più semplice e immediato e a breve la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.