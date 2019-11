La Festa dell’Albero a Soliera sabato 9 novembre

Sabato 9 novembre a Soliera sarà una giornata all’insegna del verde e della natura, grazie alla Festa dell’Albero, un’iniziativa di Legambiente con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Auser, dell’associazione Genitori, dell’Agesci Soliera 1, dei Vivai Donzelli di Carpi e di Eurogarden Soliera.

Al mattino, in via Garibaldi, il gruppo solierese di Legambiente distribuirà piantine autoctone a offerta libera. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, il Comune di Soliera metterà a dimora 150 alberi nel bosco urbano di Stradello Arginetto. Per l’intera giornata, presso il polo scolastico di via Caduti di Nassiriya, sarà possibile visitare la mostra degli elaborati delle scuole di Soliera sul tema dell’albero.

L’iniziativa è aperta a tutti. Ai partecipanti vengono consigliati guanti e stivali. Chi vuole portare pale, è il benvenuto.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà posticipata a sabato 23 novembre.