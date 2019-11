Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 8 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul crinale appenninico centro-occidentale. Nel corso della giornata progressiva attenuazione ed esaurimento dei fenomeni, con qualche schiarita in serata sulle aree di pianura occidentali. Temperature: minime in sensibile aumento, specie sulla pianura emiliana, con valori attorno a 10/12°C; massime in lieve rialzo sulla costa e sulla Romagna, stabili altrove: valori compresi tra i 12/14°C dei capoluoghi emiliani e i 16/17°C della Romagna e del Ferrarese. Venti: al mattino moderati o forti da sud-est su mare e costa, da sud-ovest sulle aree appenniniche; dal tardo pomeriggio moderati con rinforzi da sud-ovest sulla Romagna. Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo.

(Arpae)